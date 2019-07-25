"Вулверхэмптон" обыграл "Крусейдерс", "Рейнджерс" одержал победу над "Прогресом"

Завершились пять первых матчей второго отборочного раунда Лиги Европы.
"Вулверхэмптон", после долгого перерыва вернувшийся в еврокубки, одержал победу над "Крусейдерс" (2:0). Голы забивали Диогу Жота и Рубен Винагре. "Рейнджерс" переиграл "Прогрес" (2:0). "Страсбур" в домашнем матче оказался сильнее "Маккаби" из Хайфы (3:1). "Домжале" и "Мальме" завершили свой матч вничью (2:2). "Заря" в гостях уверенно обыграла "Будучност" (3:1).
В составе "Домжале" в стартовом составе вышел бывший полузащитник "Локомотива" Сенияд Ибричич.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Первые матчи
"Вулверхэмптон" (Англия) - "Крусейдерс" (Северная Ирландия) - 2:0 (1:0)
Голы: Жота, 37 (1:0). Винагре, 90+3 (2:0).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 64), Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Хименес, 58), Гиббс-Уайт (Саисс, 84), Траоре, Жота.
Судья: Карлссон (Швеция).
25 июля. Вулверхэмптон. Стадион "Молинью Стэдиум".
"Домжале" (Словения) - "Мальме" (Швеция) - 2:2 (1:1)
Голы: Николсон, 37 (1:0). Бенгтссон, 42 (1:1). Гнезда Черин, 48 (2:1). Антонссон, 52 (2:2).
Судья: Фаббри (Италия).
25 июля. Домжале. Стадион "Sportni Park".
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Прогрес" (Люксембург) - 2:0 (1:0)
Голы: Арибо, 20 (1:0). Оджо, 54 (2:0).
Нереализованный пенальти: Таверньер (Рейнджерс), 70 (вратарь)
Предупреждение: Латерца, 12.
Удаление: Латерца (Прогрес), 88.
Судья: Эскос (Норвегия).
25 июля. Глазго. Стадион "Айброкс".
"Будучност" (Черногория) - "Заря" (Украина) - 1:3 (0:2)
Голы: Громов, 15 (0:1). Громов, 19 (0:2). Перович, 60 (1:2). Арвеладзе, 82 (1:3).
Судья: Иррати (Италия).
25 июля. Подгорица. Стадион "Под Горицом".
"Страсбур" (Франция) - "Маккаби Хайфа" (Израиль) - 3:1 (1:1)
Голы: Плакущенко, 39 (0:1). Айорк, 45 - с пенальти (1:1). Томассон, 47 (2:1). Мартен, 62 (3:1).
"Страсбур" (Франция): Селс, Коне, Кароль, Джикю, Аанеба (Томассон, 46), Симакан, Беллегард (Зохи, 77), Мартен, Фофана, Да Кошта (Льенар, 84), Айорк.
Предупреждения: Фофана, 45+1. Аанеба, 45+5.
Удаление: Абаши, 44.
Судья: Блом (Голландия).
25 июля. Страсбург. Стадион "ла Мено".