Всех фанатов «Локомотива» на матче с «Марселем» задержала полиция

Полиция вывела с сектора фанатов «Локомотива», которые прибыли на матч Лиги Европы против «Марселя», сообщает Telegram-канал OFNEWS.

После 15-й минуты все фанаты были выведены с сектора. Их повели в комнату на допрос, после чего временно задержали. Полицейские заполнили протоколы. По их словам, российских фанов отпустят после завершения матча.

Причина задержания неизвестна. По ходу второго тайма «Марсель» выигрывает у «Локомотива» со счетом 1:0.