Стали известны все участники 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Первые матчи пройдут 8-го августа, ответные - 15-го.
Напомним, что в 3-м раунде "Спартак" сыграет против "Туна".
"Сутьеска" – "Линфилд"
"Маккаби" – "Судува"
"Арарат-Армения" – "Сабуртало"
"Рига" – ХИК
"Лудогорец" – "Нью-Сейнтс"
"Сараево" – БАТЭ
"Дюделанж" – "Калью"
"Астана" – "Валетта"
"Шериф" – АИК
"Слован" – "Дандолк"
"Норрчепинг" – "Хапоэль" (Беэр-Шева)
"Торино" – "Шахтёр" (Солигорск)
"Антверпен" – "Виктория"
"Аустрия" – "Аполлон"
"Фейеноорд" – "Динамо" (Тбилиси)
"Брондбю" – "Брага"
"Мельде" – "Арис"
"Локомотив" (Пловдив) – "Страсбур"
"Тун" – "Спартак" (Москва)
"Стяуа" – "Млада Болеслав"
"Пюник" – "Вулверхэмптон"
"Мидтьюланн" – "Рейнджерс"
"Мариуполь" – "АЗ Алкмар"
АЕК (Ларнака) – "Гент"
"Легия" – "Атромитос"
"Хеугесунн" – ПСВ
"Риека" – "Абердин"
"Вентспилс" – "Гимарайнш"
"Вадуц" – "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне)
"Партизан" – "Йени Малатьяспор"
"Мальме" – "Зриньски Мостар"
ЦСКА (София) – "Заря"
"Нефтчи" – "Бней Иегуда"
"Люцерн" – "Эспаньол"
"Спарта" – "Трабзонспор"
"Университатя" (Крайова) – АЕК (Афины).