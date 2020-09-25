Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Все решили детали». Ракитич — о поражении в матче за Суперкубок УЕФА

07:07
24 сентября. Иван Ракитич в борьбе за мяч. Фото Twitter
24 сентября. Иван Ракитич в борьбе за мяч. Фото Twitter
Теги:

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич после поражения от «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА (1:2 д.в.) признался, что команда может гордиться своей игрой. Также он отметил игру голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

— Все решили детали, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Ракитича. — Мы должны поздравить «Баварию». Таков футбол. Мелкие детали всегда очень важны. Сегодня все видели насколько важен Мануэль Нойер. У нас было два супершанса забить второй мяч. Но потом мы подарили «Баварии» угловой, после которого мы пропустили второй гол. Мы можем гордиться нашей командой, тем как мы работали против лучшей команды Европы. Теперь мы должны подготовиться к чемпионату.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/09/stimmen-zum-uefa-super-cup-gegen-den-fc-sevilla

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир