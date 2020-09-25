Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич после поражения от «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА (1:2 д.в.) признался, что команда может гордиться своей игрой. Также он отметил игру голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

— Все решили детали, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Ракитича. — Мы должны поздравить «Баварию». Таков футбол. Мелкие детали всегда очень важны. Сегодня все видели насколько важен Мануэль Нойер. У нас было два супершанса забить второй мяч. Но потом мы подарили «Баварии» угловой, после которого мы пропустили второй гол. Мы можем гордиться нашей командой, тем как мы работали против лучшей команды Европы. Теперь мы должны подготовиться к чемпионату.