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Лига Европы: расписание и трансляции матчей 1/8 финала

10:45
12.03.2020. Глазго. «Рейнджерс» — «Байер» — 1:3. Фото Reuters
12.03.2020. Глазго. «Рейнджерс» — «Байер» — 1:3. Фото Reuters

5 и 6 августа пройдут ответные матчи плей-офф Лиги Европы. Только в двух парах («Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома») состоятся первые игры в противостоянии.

5 августа, среда

«Копенгаген» — «Истамбул»
Первый матч: 0:1
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.55

Копенгаген — Истанбул Башакшехир

«Шахтер» — «Вольфсбург»
Первый матч: 2:1
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.55

Шахтер Д — Вольфсбург

«Интер» — «Хетафе»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.00

Интер — Хетафе

«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК
Первый матч: 5:0
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.00

Манчестер Юнайтед — ЛАСК

6 августа, четверг

«Байер» — «Рейнджерс»
Первый матч: 3:1
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.55

Байер — Рейнджерс

«Севилья» — «Рома»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.55

Севилья — Рома

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»
Первый матч: 1:1
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.00

Вулверхэмптон — Олимпиакос П

«Базель» — «Айнтрахт»
Первый матч: 3:0
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.00

Базель — Айнтрахт Ф

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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