Лига Европы: расписание и трансляции матчей 1/8 финала

5 и 6 августа пройдут ответные матчи плей-офф Лиги Европы. Только в двух парах («Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома») состоятся первые игры в противостоянии.

5 августа, среда

«Копенгаген» — «Истамбул»

Первый матч: 0:1

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.55

«Шахтер» — «Вольфсбург»

Первый матч: 2:1

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.55

«Интер» — «Хетафе»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.00

«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК

Первый матч: 5:0

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.00

6 августа, четверг

«Байер» — «Рейнджерс»

Первый матч: 3:1

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.55

«Севилья» — «Рома»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.55

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»

Первый матч: 1:1

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.00

«Базель» — «Айнтрахт»

Первый матч: 3:0

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.00