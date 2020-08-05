Лига Европы: расписание и трансляции матчей 1/8 финала
5 и 6 августа пройдут ответные матчи плей-офф Лиги Европы. Только в двух парах («Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома») состоятся первые игры в противостоянии.
5 августа, среда
«Копенгаген» — «Истамбул»
Первый матч: 0:1
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.55
«Шахтер» — «Вольфсбург»
Первый матч: 2:1
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.55
«Интер» — «Хетафе»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.00
«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК
Первый матч: 5:0
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.00
6 августа, четверг
«Байер» — «Рейнджерс»
Первый матч: 3:1
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.55
«Севилья» — «Рома»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.55
«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»
Первый матч: 1:1
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.00
«Базель» — «Айнтрахт»
Первый матч: 3:0
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.00