Сегодня, 09:24

Вратарь «Ромы» Свилар: «Незабитые пенальти? Следующие, безусловно, исполнят лучше»

Павел Лопатко

Вратарь «Ромы» Миле Свилар прокомментировал поражение от «Лилля» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы допустили на несколько ошибок больше, чем обычно, но мы должны двигаться вперед. Жаль, но через два дня мы вернемся на поле. Я выполняю свою часть работы. Жаль, что мы пропустили быстрый гол, этого можно было избежать. Незабитые пенальти? Жаль. Те, кто их реализует, всегда храбры. Следующие, безусловно, исполнят лучше», — цитирует 26-летнего серба Sky Sport.

Римляне могли отыграться во втором тайме, но не сумели реализовать пенальти с трех попыток. Сначала дважды не забил Артем Довбик, но оба раза судья заставил перебивать одиннадцатиметровый. С последней попытки не забил Матиас Соуле.

«Рома», набрав 3 очка в 2 матчах общего этапа Лиги Европы, занимает 18-е место в турнирной таблице. В 3-м туре она сыграет против чешской «Виктории» 23 октября.

Голкипер &laquo;Лилля&raquo; Берке Озер после отбитого пенальти.Драма «Црвены Звезды», «Целе» с Иосифовым нокаутировал АЕК Николича, сумасшествие с пенальти в матче «Ромы»
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
