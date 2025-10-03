Футбол
Сегодня, 00:28

Озер — о трех отбитых пенальти: «Я бы и четвертый отразил. Перед игрой пообещал девушке, что не пропущу»

Алина Савинова

Вратарь «Лилля» Берке Озер прокомментировал три отбитых им пенальти за один эпизод в матче Лиги Европы против «Ромы».

Игра прошла в четверг на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой французской команды со счетом 1:0. Озер отбил три пенальти подряд в концовке матча. Сначала ему дважды не забил Артем Довбик, но оба раза судья заставил перебивать одиннадцатиметровый. Последнюю попытку не реализовал Матиас Соуле.

«Безумный вечер. Перед игрой я пообещал своей девушке, что не пропущу. Она сказала, что давно у меня не было сухого матча. Не думал, что будет так трудно, но в итоге я сдержал слово. Честно говоря, сам не понимаю, как это сделал. Если бы был и четвертый пенальти, я бы тоже его отбил. Но самое главное для меня — это три очка, а не три отраженных удара», — приводит RMC Sport слова Озера.

«Лилль» одержал вторую победу подряд в Лиге Европы и с 6 очками занимает второе место в таблице общего этапа. Следующий матч в турнире команда проведет 23 октября против ПАОКа.

