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«Вот это наш уровень». Реакция Губерниева на ничью ЦСКА в матче с «Динамо» из Загреба

00:36
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев после ничьей ЦСКА с загребским «Динамо» во 2-м туре Лиги Европы (0:0) отметил, что таков уровень российского футбола. По его мнению, красно-синие сейчас самая сильная по игре команда в России.

«Сегодня в эфире не работаю! Но сила инерции велика! Расскажу про ЦСКА. Вот это наш уровень, дома пободаться с Загребом. Сыграть 0-0. Это при том, что ЦСКА сейчас по игре самый сильный клуб в России. И с лучших игроком РПЛ в составе. Влашичем. Занавес!» — написал комментатор в своем Telegram-канале.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




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