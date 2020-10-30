«Вот это наш уровень». Реакция Губерниева на ничью ЦСКА в матче с «Динамо» из Загреба

Известный комментатор Дмитрий Губерниев после ничьей ЦСКА с загребским «Динамо» во 2-м туре Лиги Европы (0:0) отметил, что таков уровень российского футбола. По его мнению, красно-синие сейчас самая сильная по игре команда в России.

«Сегодня в эфире не работаю! Но сила инерции велика! Расскажу про ЦСКА. Вот это наш уровень, дома пободаться с Загребом. Сыграть 0-0. Это при том, что ЦСКА сейчас по игре самый сильный клуб в России. И с лучших игроком РПЛ в составе. Влашичем. Занавес!» — написал комментатор в своем Telegram-канале.