«Партизан» выиграл у «Сфынтул Георге» в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы — 1:0. Единственный мяч в дополнительное время провел экс-хавбек ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо.

В других встречах «Милан» одолел «Шэмрок Роверс» (2:0), а «Вольфсбург» разгромил «Кукеши» (4:0). Наконец украинский «Колос» вырвал победу у греческого «Ариса» — 2:1.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Интер» (Андорра) — «Дандолк» (Ирландия) — 0:1 (0:1)

Гол: Макмиллан, 14.

Удаление: Бойл (Д), 58.

Судья: Шимусик (Белоруссия).

17 сентября. Андорра-ла-Велья. Стадион «Комуналь д'Андорра-ла-Велья».

«Сфынтул Георге» (Молдавия) — «Партизан» (Сербия) — 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Натхо, 104 — с пенальти.

Судья: Фришер (Эстония).

17 сентября. Кишинев. Стадион «Зимбру».

«Пяст» (Польша) — «Хартберг» (Австрия) — 3:2 (1:1)

Голы: Кончковски, 10 (1:0). Кайнц, 33 (1:1). Соколовски, 62 (2:1). Рид, 75 (2:2). Жиро, 84 (3:2).

Судья: Ламбрехтс (Бельгия).

17 сентября. Гливице. Стадион «Пяст».

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Милан» (Италия) — 0:2 (0:1)

Голы: Ибрагимович, 23 (0:1). Хакан Чалханоглу, 67 (0:2).

Судья: Фаркаш (Венгрия).

17 сентября. Дублин. Стадион «Талла».

«Стандард» (Бельгия) — «Бала Таун» (Уэльс) — 2:0 (2:0)

Голы: Авенатти, 19 — с пенальти (1:0). Амалла, 34 (2:0).

Нереализованный пенальти: Венейблс (Б), 28 (вратарь)

Судья: Фарруджа (Мальта).

17 сентября. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».

«Кукеши» (Албания) — «Вольфсбург» (Германия) — 0:4 (0:2)

Голы: Вегхорст, 21 (0:1). Лакруа, 33 (0:2). Вегхорст, 74 (0:3). Мехмеди, 90 (0:4).

Судья: Струкан (Хорватия).

17 сентября. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».

«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Риу Аве» (Португалия) — 0:2 (0:0)

Голы: Тарантини, 90 (0:1). Ямбор, 90+6 (0:2).

Судья: Керсгорд-Андерсен (Дания).

17 сентября. Баня-Лука. Стадион «Городской».

«Силекс» (Македония) — «Дрита» (Косово) — 0:2 (0:0)

Голы: Гербеши, 48 — с пенальти (0:1). Лимани, 80 (0:2).

Удаление: Грозданоски (С), 78.

Судья: Мэдли (Англия).

17 сентября. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».

«Арис» (Греция) — «Колос» (Украина) — 1:2 (0:0)

Голы: Богданов, 47 (0:1). Бруну Гама, 55 (1:1). Антюх, 63 (1:2).

Судья: Чуди (Швейцария).

17 сентября. Салоники. Стадион «Клеантис Викелидис».

«Мура» (Словения) — «Орхус» (Дания) — 3:0 (1:0)

Голы: Горенц, 37 (1:0). Жижек, 72 (2:0). Мароша, 90+5 (3:0).

Судья: Круашвили (Грузия).

17 сентября. Мурска-Собота. Стадион «Mestni stadion Fazanerija».