«Гент» обыграл «Александрию» в матче 6-го тура Лиги Европы (2:1). В другой встрече группы I «Вольфсбург» выиграл у «Сент-Этьена» (1:0).

Бельгийская и немецкая команды вышли в плей-офф, украинская и французская — нет.

Лига Европы

Группа I

«Гент» (Бельгия) — «Александрия» (Украина) — 2:1 (2:0)

Голы: Депуатр, 7 (1:0). Депуатр, 16 (2:0). Мирошниченко, 54 (2:1).

«Гент»: Камински, Асаре, Лустиг, Пластун, Кастро-Монтес, Кумс, Оджиджа-Офоэ, Безус (Домпе, 81), Овусу, Яремчук (Чакветадзе, 73), Депуатр (Квилитая, 90+3).

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Запорожан (Довгий, 46), Гречишкин, Лучкевич, Ковалец, Третьяков (Задерака, 79), Безбородько (Жуан Тиагу, 86).

Предупреждения: Кастро-Монтес, 70. Ковалец, 79. Кумс, 90.

Судья: Петреску (Румыния).

Гент. Стадион «Геламко Арена».

«Вольфсбург» (Германия) — «Сент-Этьен» (Франция) — 1:0 (0:0)

Гол: Паулу Отавиу, 52.

«Вольфсбург»: Перван, Кнохе, Тиссеран, Мбабу, Паулу Отавиу (Руссийон, 79), Штеффен, Герхардт, Шлагер (Юнус Малли, 64), Брекало, Реджбецай, Гинчек (Нмеча, 64).

«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Паленсия, Мукуди, М`Вила, Диуссе (Габриэл Силва, 77), Аолу (Онора, 46), Юссуф, Амума (Бенкедим, 55), Берич, Норден.

Предупреждения: Берич, 21. Мбабу, 24. Колодзейчак, 78. Штеффен, 90+4.

Судья: Тирни (Англия).

Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».