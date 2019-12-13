«Вольфсбург» и «Гент» вышли в плей-офф, «Сент-Этьен» и «Александрия» — нет
«Гент» обыграл «Александрию» в матче 6-го тура Лиги Европы (2:1). В другой встрече группы I «Вольфсбург» выиграл у «Сент-Этьена» (1:0).
Бельгийская и немецкая команды вышли в плей-офф, украинская и французская — нет.
Лига Европы
Группа I
«Гент» (Бельгия) — «Александрия» (Украина) — 2:1 (2:0)
Голы: Депуатр, 7 (1:0). Депуатр, 16 (2:0). Мирошниченко, 54 (2:1).
«Гент»: Камински, Асаре, Лустиг, Пластун, Кастро-Монтес, Кумс, Оджиджа-Офоэ, Безус (Домпе, 81), Овусу, Яремчук (Чакветадзе, 73), Депуатр (Квилитая, 90+3).
«Александрия»: Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Запорожан (Довгий, 46), Гречишкин, Лучкевич, Ковалец, Третьяков (Задерака, 79), Безбородько (Жуан Тиагу, 86).
Предупреждения: Кастро-Монтес, 70. Ковалец, 79. Кумс, 90.
Судья: Петреску (Румыния).
Гент. Стадион «Геламко Арена».
«Вольфсбург» (Германия) — «Сент-Этьен» (Франция) — 1:0 (0:0)
Гол: Паулу Отавиу, 52.
«Вольфсбург»: Перван, Кнохе, Тиссеран, Мбабу, Паулу Отавиу (Руссийон, 79), Штеффен, Герхардт, Шлагер (Юнус Малли, 64), Брекало, Реджбецай, Гинчек (Нмеча, 64).
«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Паленсия, Мукуди, М`Вила, Диуссе (Габриэл Силва, 77), Аолу (Онора, 46), Юссуф, Амума (Бенкедим, 55), Берич, Норден.
Предупреждения: Берич, 21. Мбабу, 24. Колодзейчак, 78. Штеффен, 90+4.
Судья: Тирни (Англия).
Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».