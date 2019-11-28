«Вольфсбург» и «Гент» гарантировали себе попадание в плей-офф Лиги Европы

По итогам 5-го тура группового этапа Лиги Европы в квартете I определились все участники плей-офф.

«Гент» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» и набрал 9 очков. А во французский клуб набрал только 4 очка. Тем временем, «Вольфсбург» победил «Александрию» (1:0) и за тур до конца группового раунда оторвался от «Сент-Этьена» на те же 4 балла.

Лига Европы

Группа I

«Сент-Этьен» (Франция) — «Гент» (Бельгия) — 0:0

«Сент-Этьен»: Рюффье, Перрен, Колодзейчак, Фофана, М`Вила (Берич, 80), Будебуз, Аолу (Норден, 64), Камара, Онора, Буанга, Диони (Юссуф, 73).

«Гент»: Камински, Лустиг, Пластун, Мохаммади, Нгаде-Нгаджюи, Кумс, Оджиджа-Офоэ, Овусу, Яремчук (Квилитая, 71), Депуатр (Кастро-Монтес, 78), Давид (Деягере, 80).

Предупреждения: Овусу, 45. Нгаде-Нгаджюи, 64. Камара, 79.

Удаление: Нгаде-Нгаджюи, 76.

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

28 ноября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

«Александрия» (Украина) — «Вольфсбург» (Германия) — 0:1 (0:1)

Гол: Вегхорст, 45+1 — с пенальти.

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Запорожан, Гречишкин, Лучкевич (Задерака, 86), Банада, Ковалец (Безбородько, 39), Шастал (Третьяков, 55).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брума, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Виллиам (Мбабу, 90+1), Гилавоги, Мехмеди (Клаус, 79), Арнольд, Жуан Виктор (Штеффен, 61), Вегхорст.

Предупреждения: Брума, 19. Пашаев, 45. Руссийон, 69. Безбородько, 71. Виллиам, 88.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

28 ноября. Львов. Стадион «Арена Львов».

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