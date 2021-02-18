«Тоттенхэм» победил «Вольфсбергер» в Лиге Европы благодаря голу и пасу Бэйла

«Тоттенхэм» обыграл «Вольфсбергер» в матче 1/16 финала Лиги Европы — 4:1. Форвард лондонцев Гарет Бэйл отметился голом и результативным пасом.

В других играх «Рома» обыграла «Брагу» (2:0), «Олимпиакос» одолел ПСВ (4:2), «Славия» и «Лестер» ушли с поля без мячей (0:0), а «Янг Бойз» вырвал победу у «Байера» в самом результативном матче дня. К перерыву швейцарцы вели 3:0, во втором тайме леверкузенцы смогли отыграться, но в концовке встречи «Янг Бойз» провели победный мяч — 4:3.

«Тоттенхэм» и «Вольсбергер» проведут ответную игру 24 февраля, остальные матчи состоятся на день позже.

Лига Европы

1/16 финала

Первые матчи

«Вольфсбергер» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:4 (0:3)

Голы: Сон Хын Мин, 13 (0:1). Бэйл, 28 (0:2). Лукас Моура, 34 (0:3). Линдль, 55 — с пенальти (1:3). Винисиус, 88 (1:4).

«Вольфсбергер»: Кофлер, Баумгартнер, Шерцер, Новак (Павелич, 81), Лочошвили, Линдль, Шпранглер (Гиорбелидзе, 65), Верницниг, Тафернер (Хенрикссон, 46), Йовелич (Дьенг, 65), Визингер (Штрацниг, 46).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Дэйвис, Сиссоко (Хейбьерг, 78), Уинкс, Дайер, Алли (Ндомбеле, 78), Бэйл (Ламела, 64), Сон Хын Мин (Винисиус, 46), Лукас Моура (Бергвайн, 65).

Предупреждения: Алли, 42. Сиссоко, 54. Шпранглер, 62. Хейбьерг, 86.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

18 февраля. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».

«Славия» (Чехия) — «Лестер» (Англия) — 0:0

«Славия»: Коларж, Кудела, Голеш (Громада, 30), Боржил, Зима, Ба, Станчу (Масопуст, 73), Олайинка, Кухта (Траоре, 73), Провод (Лингр, 90+1), Сима.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Томас, Олбрайтон (Ихеаначо, 64), Тилеманс, Амарти, Ндиди, Барнс, Мэддисон (Чудхури, 76), Варди (Дженгиз Юндер, 64).

Предупреждения: Боржил, 27. Ндиди, 46. Ихеаначо, 65. Тилеманс, 80.

Судья: Гвида (Италия).

18 февраля. Прага. Стадион «Синобо».

«Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Голландия) — 4:2 (3:2)

Голы: Бухалакис, 9 (1:0). Захави, 14 (1:1). М`Вила, 37 (2:1). Захави, 40 (2:2). Эль-Араби, 45+2 (3:2). Масурас, 83 (4:2).

«Олимпиакос»: Жозе Са, Папастатопулос, Лала (Андруцос, 80), Рябчук, Ба, Вальбуэна (Масурас, 69), М`Вила (Хассан, 80), Бухалакис, Камара, Эль-Араби (Фортунис, 75), Брума (Врусай, 80).

ПСВ: Мвого, Макс, Боскальи (Баумгартль, 38), Дюмфрис, Тезе, Гетце (Мауру Жуниор, 70), Томас (ван Гинкел, 86), Сангаре (Вертессен, 71), Росарио, Захави (Гутьеррес, 85), Мален.

Предупреждения: Сангаре, 32. Рябчук, 57. Брума, 63. Ба, 63. Росарио, 63.

Судья: Экберг (Швеция).

18 февраля. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис».

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия) — 4:3 (3:0)

Голы: Фасснахт, 3 (1:0). Сьебатше, 19 (2:0). Элиа, 44 (3:0). Шик, 49 (3:1). Шик, 52 (3:2). Диаби, 68 (3:3). Сьебатше, 89 (4:3).

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Лустенбергер, Цезигер, Хефти, Лефор (Сулеймани, 74), Эбишер, Нгамале (Гарсия, 58), Фасснахт (Гаудино, 81), Лаупер (Ридер, 81), Сьебатше, Элиа (Мамбимби, 74).

«Байер»: Ломб, Драгович, Та, Синкгравен, Фримпонг, Демирбай, Амири (Тапсоба, 46), Вирц, Шик, Грэй, Бэйли (Диаби, 65).

Предупреждения: Лефор, 56. Синкгравен, 86.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

18 февраля. Берн. Стадион «Стад де Сюис».

«Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия) — 0:2 (0:1)

Голы: Джеко, 5 (0:1). Майораль, 86 (0:2).

«Брага»: Матеус, Эсгайю, Раул Силва, Секейра, Витор Тормена, Гайтан (Зе Карлуш, 57), Франсержиу (А.Орта, 69), Аль-Мусрати, Шпорар (Пиазон, 62), Р.Орта (Руис, 62), Галену (Борха, 70).

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес (Вильяр, 53), Мхитарян, Кристанте (Бруну Перес, 7), Верету, Диавара, Джеко (Эль-Шаарави, 71), Педро (Майораль, 71).

Предупреждения: Эсгайю, 32. Раул Силва, 89. Манчини, 90+6.

Удаление: Эсгайю, 54.

Судья: Ковач (Румыния).

18 февраля. Брага. Стадион «Муниципальный».