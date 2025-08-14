«Вольфсбергер» и ПАОК встретятся в матче отбора Лиги Европы

«Вольфсбергер» из Австрии и ПАОК из Греции встретятся в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в четверг, 14 августа. Игра пройдет на арене «Вертерзее Штадион» в Клагенфурте, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Вольфсбергер» — ПАОК можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд.

14 августа, 20:00. Worthersee Stadion (Клагенфурт)

Первый матч в 3-м квалификационном раунде состоялся 7 августа и завершился со счетом 0:0.

Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, где встретится с «Риекой» из Хорватии или «Шелбурном» из Ирдандии.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм Хотспур», победивший «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в финале сезона-2024/25.