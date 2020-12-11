«Вольфсбергер» обыграл «Фейеноорд» Адвоката в группе ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Вольфсбергер» обыграл «Фейеноорд» в заключительном матче группового турнира Лиги Европы — 1:0. Австрийский клуб сохранил второе место в таблице и вышел в плей-оф, команда Дика Адвоката осталась третьей. В параллельной игре группы загребское «Динамо» победило московский ЦСКА.

В группе L «Хоффенхайм» разгромил «Гент» (4:1), а «Слован» и «Црвена Звезда» сыграли вничью (0:0). Игры не имели турнирного значения: «Хоффенхайм» и «Црвена Звезда» досрочно пробились в плей-офф с первого и второго места соответственно.

Лига Европы

Группа K

«Вольфсбергер» (Австрия) — «Фейеноорд» (Голландия) — 1:0 (1:0)

Гол: Йовелич, 31.

«Вольфсбергер»: Кофлер, Баумгартнер, Шерцер, Новак, Лочошвили, Линдль, Ляйтгеб, Шпранглер, Тафернер (Рнич, 68), Йовелич (Перец, 56), Визингер (Штрацниг, 83).

«Фейеноорд»: Марсман, Спаич (Тейшейра, 73), Сенеси, Гертрайда, Маласиа (Баннис, 79), Торнстра, Димерс, Оркун Кекджю, Йергенсен, Бергхейс, Линссен (Синистерра, 72).

Предупреждения: Спаич, 34. Йовелич, 37. Шпранглер, 54. Бергхейс, 90+4.

Судья: Рачковски (Польша).

10 декабря. Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».

Группа L

«Слован» (Чехия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:0

«Слован»: Кноблох, Качараба, Югас, Микула, Кошельник, Садилек, Мара, Беран (Громада, 69), Москера (Фукала, 89), Юсуф (Рабушич, 75), Пешек (Матоушек, 68).

«Црвена Звезда»: Борьян, Родич (Гобелич, 71), Гаич, Милунович, Дегенек (Панков, 81), Канга (Николич, 53), Саного, Иванич (Боаки, 71), Петрович, Бен Набуан (Эракович, 81), Фальчинелли.

Предупреждения: Дегенек, 27. Юсуф, 32. Фальчинелли, 50. Беран, 51. Гобелич, 73. Гаич, 77.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

10 декабря. Либерец. Стадион «У Нисы».

«Хоффенхайм» (Германия) — «Гент» (Бельгия) — 4:1 (2:0)

Голы: Байер, 21 (1:0). Сков, 26 (2:0). Байер, 49 (3:0). Крамарич, 64 (4:0). Фортуна, 81 (4:1).

«Хоффенхайм»: Пентке, Акпогума, Адамс Нуху, Пош (Нордтвейт, 46), Гайгер (Амаде, 75), Гачинович, Йон, Даббур, Сков (Крамарич, 61), Клаусс (Бельфодиль, 61), Байер (Баумгартнер, 75).

«Гент»: Руф, Пластун, Арсланагич, Мохаммади (Фортуна, 46), Нгаде-Нгаджюи, Кастро-Монтес (Ботака, 76), Безус, Дорш (Кумс, 58), Овусу (Оджиджа-Офоэ, 57), Кляйндинст, Букари (Яремчук, 56).

Предупреждения: Йон, 45. Безус, 73.

Судья: Папапетру (Греция).

10 декабря. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».