«Вольфсбергер» обыграл «Фейеноорд» Адвоката в группе ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги Европы
«Вольфсбергер» обыграл «Фейеноорд» в заключительном матче группового турнира Лиги Европы — 1:0. Австрийский клуб сохранил второе место в таблице и вышел в плей-оф, команда Дика Адвоката осталась третьей. В параллельной игре группы загребское «Динамо» победило московский ЦСКА.
В группе L «Хоффенхайм» разгромил «Гент» (4:1), а «Слован» и «Црвена Звезда» сыграли вничью (0:0). Игры не имели турнирного значения: «Хоффенхайм» и «Црвена Звезда» досрочно пробились в плей-офф с первого и второго места соответственно.
Лига Европы
Группа K
«Вольфсбергер» (Австрия) — «Фейеноорд» (Голландия) — 1:0 (1:0)
Гол: Йовелич, 31.
«Вольфсбергер»: Кофлер, Баумгартнер, Шерцер, Новак, Лочошвили, Линдль, Ляйтгеб, Шпранглер, Тафернер (Рнич, 68), Йовелич (Перец, 56), Визингер (Штрацниг, 83).
«Фейеноорд»: Марсман, Спаич (Тейшейра, 73), Сенеси, Гертрайда, Маласиа (Баннис, 79), Торнстра, Димерс, Оркун Кекджю, Йергенсен, Бергхейс, Линссен (Синистерра, 72).
Предупреждения: Спаич, 34. Йовелич, 37. Шпранглер, 54. Бергхейс, 90+4.
Судья: Рачковски (Польша).
10 декабря. Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».
Группа L
«Слован» (Чехия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:0
«Слован»: Кноблох, Качараба, Югас, Микула, Кошельник, Садилек, Мара, Беран (Громада, 69), Москера (Фукала, 89), Юсуф (Рабушич, 75), Пешек (Матоушек, 68).
«Црвена Звезда»: Борьян, Родич (Гобелич, 71), Гаич, Милунович, Дегенек (Панков, 81), Канга (Николич, 53), Саного, Иванич (Боаки, 71), Петрович, Бен Набуан (Эракович, 81), Фальчинелли.
Предупреждения: Дегенек, 27. Юсуф, 32. Фальчинелли, 50. Беран, 51. Гобелич, 73. Гаич, 77.
Судья: Гестраниус (Финляндия).
10 декабря. Либерец. Стадион «У Нисы».
«Хоффенхайм» (Германия) — «Гент» (Бельгия) — 4:1 (2:0)
Голы: Байер, 21 (1:0). Сков, 26 (2:0). Байер, 49 (3:0). Крамарич, 64 (4:0). Фортуна, 81 (4:1).
«Хоффенхайм»: Пентке, Акпогума, Адамс Нуху, Пош (Нордтвейт, 46), Гайгер (Амаде, 75), Гачинович, Йон, Даббур, Сков (Крамарич, 61), Клаусс (Бельфодиль, 61), Байер (Баумгартнер, 75).
«Гент»: Руф, Пластун, Арсланагич, Мохаммади (Фортуна, 46), Нгаде-Нгаджюи, Кастро-Монтес (Ботака, 76), Безус, Дорш (Кумс, 58), Овусу (Оджиджа-Офоэ, 57), Кляйндинст, Букари (Яремчук, 56).
Предупреждения: Йон, 45. Безус, 73.
Судья: Папапетру (Греция).
10 декабря. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/groups/
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