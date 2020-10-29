«Вольфсберг» разгромил «Фейеноорд» в группе ЦСКА, «Црвена Звезда» забила 5 голов «Словану»

«Вольфсберг» разгромил «Фейеноорд» в матче группового турнира Лиги Европы — 4:1. Команды — соперники ЦСКА по группе K. Армейцы сегодня сыграли вничью с загребским «Динамо» (0:0).

В группе L «Црвена Звезда» одержала крупную победу над «Слованом» — 5:1. Дубль оформил хавбек с Коморских островов Бен Эль Фарду. В стартовом составе сербов вышел бывший защитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Милан Родич.

В другой встрече группы «Хоффенхайм» крупно обыграл «Гент» — 4:1. На 14-й минуте украинский хавбек бельгийской команды Роман Яремчук не забил пенальти.

Лига Европы

Группа K

«Фейеноорд» (Голландия) — «Вольфсбергер» (Австрия) — 1:4 (0:2)

Голы: Линдль, 4 — с пенальти (0:1). Линдль, 13 — с пенальти (0:2). Бергхейс, 54 (1:2). Линдль, 60 (1:3). Йовелич, 66 — с пенальти (1:4).

«Фейеноорд»: Бейло, Боттегин, Спаич, Хапс, Ньивкоп (Нарсингх, 46), Гертрейда, Торнстра, Димерс, Кекджю, Бергхейс, Линссен (Баннис, 76).

«Вольфсбергер»: Кофлер, Баумгартнер, Шерцер, Новак, Лочошвили, Линдль, Ляйтгеб, Верницниг (Перец, 82), Тафернер (Штрацниг, 60), Йовелич (Рнич, 67), Дьенг (Визингер, 82).

Предупреждения: Боттегин, 4. Ньивкоп, 12. Тафернер, 41. Хапс, 48. Бейло, 65. Новак, 80. Визингер, 84.

Судья: Йованович (Сербия).

29 октября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

Группа L

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Слован» Л (Чехия) — 5:1 (2:1)

Голы: Бен Набуан, 7 (1:0). Бен Набуан, 22 (2:0). Матоушек, 41 (2:1). Гаич, 50 (3:1). Катаи, 67 (4:1). Фальчинелли, 70 (5:1).

«Црвена Звезда»: Борьян, Родич (Гобелич, 76), Гаич, Милунович, Дегенек, Саного, Иванич (Петрович, 83), Николич, Бен Набуан (Гаврич, 83), Катаи (Панков, 88), Фальчинелли (Вуканович, 88).

«Слован»: Нгуиен, Микула, Халуш, Кошельник, Тижани, Громада (Шульц, 86), Садилек, Матоушек (Беран, 76), Мара (Фукала, 90+1), Москера, Юсуф (Рабушич, 75. Барац, 90+1).

Предупреждения: Борьян, 66. Саного, 83.

Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).

29 октября. Белград. Стадион «Райко Митич».

«Гент» (Бельгия) — «Хоффенхайм» (Германия) — 1:4 (0:1)

Голы: Бельфодиль, 36 — с пенальти (0:1). Гриллич, 52 (0:2). Гачинович, 73 (0:3). Кляйндинст, 90+3 (1:3). Баумгартнер, 90+4 (1:4).

Нереализованный пенальти: Яремчук, 14 (вратарь)

«Гент»: Руф, Мохаммади, Фортуна, Нгаде-Нгаджюи, Кастро-Монтес (Ботака, 77), Ханше-Ольсон, Кумс (Кляйндинст, 69), Безус (Оджиджа-Офоэ, 56), Дорш (Маррех, 77), Яремчук (Ньянгбо, 69), Букари.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош (Даббур, 82), Руди (Гачинович, 68), Гриллич (Баумгартнер, 80), Самассеку (Адамян, 67), Сессеньон, Бельфодиль (Клаусс, 77), Сков, Бебу.

Предупреждения: Нгаде-Нгаджюи, 35. Руди, 51. Фогт, 72.

Судья: Шерер (Швейцария).

29 октября. Гент. Стадион «Геламко Арена».