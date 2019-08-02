Воислав Станкович: "Только после второго понял, что "Нефтчи" точно победит "Арсенал"

Защитник "Нефтчи" Воислав Станкович признался, что только после второго забитого гола поверил в победу над тульским "Арсеналом" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (3:0).

- Перед встречей тренер сказал, что надо играть в свой футбол и не беспокоиться за результат предыдущего матча, - цитирует ТАСС Станковича. - В начале игры "Арсенал" нас прижал, но во втором тайме мы забили три мяча. Я считаю, что первый гол стал переломным в матче. Однако только после второго понял, что мы точно победим.