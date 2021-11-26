Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле после победы над «Локомотивом» (3:0) в 5-м туре Лиги Европы рассказал, о чем говорил тренер команды в перерыве.

«В первом тайме мы играли хорошо, даже при том, что они были очень агрессивны — мы заставляли их много бегать, а во второй половине они посыпались.

В перерыве тренер сказал нам, что если мы прибавим на 30 процентов, то этого хватит, чтобы увезти победу домой. Педро освежил нашу игру, но я хочу упомянуть и Закканьи, который вернулся после травм — он может стать для нас важным игроком", — цитирует пресс-служба УЕФА Иммобиле.