«Во втором тайме «Локомотив» посыпался». Иммобиле — о победе в 5-м туре Лиги Европы
Иммобиле рассказал, что говорил Сарри в перерыве матча с «Локомотивом»
04:11
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле после победы над «Локомотивом» (3:0) в 5-м туре Лиги Европы рассказал, о чем говорил тренер команды в перерыве.
«В первом тайме мы играли хорошо, даже при том, что они были очень агрессивны — мы заставляли их много бегать, а во второй половине они посыпались.
В перерыве тренер сказал нам, что если мы прибавим на 30 процентов, то этого хватит, чтобы увезти победу домой. Педро освежил нашу игру, но я хочу упомянуть и Закканьи, который вернулся после травм — он может стать для нас важным игроком", — цитирует пресс-служба УЕФА Иммобиле.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033247--lokomotiv-moskva-vs-lazio/
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