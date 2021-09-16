Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Влашич в стартовом составе «Вест Хэма» на матч с загребским «Динамо»

18:53
Теги:

«Вест Хэм» назвал стартовый состав на матч первого тура группового турнира Лиги Европы против загребского «Динамо». Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич сыграет с первых минут.

Состав «Вест Хэма»: Фабьяньски, Фредерикс, Диоп, Зума, Крессуэлл, Райс, Соучек, Лансини, Влашич, Форнальс, Антонио.

Матч «Динамо» — «Вест Хэм» начнется в 19.45 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
ВАДА обвинило 63 спортсмена из-за данных Московской антидопинговой лаборатории
Хоркина отреагировала на высказывание Болгарской федерации художественной гимнастики в адрес Винер-Усмановой
«Локомотив» сообщил о требованиях по допуску болельщиков на матч с «Марселем»
Кардиотренировки или силовые тренировки — что лучше для организма?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»