Влашич в стартовом составе «Вест Хэма» на матч с загребским «Динамо»
18:53
«Вест Хэм» назвал стартовый состав на матч первого тура группового турнира Лиги Европы против загребского «Динамо». Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич сыграет с первых минут.
Состав «Вест Хэма»: Фабьяньски, Фредерикс, Диоп, Зума, Крессуэлл, Райс, Соучек, Лансини, Влашич, Форнальс, Антонио.
Матч «Динамо» — «Вест Хэм» начнется в 19.45 по московскому времени.
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