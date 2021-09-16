Влашич в стартовом составе «Вест Хэма» на матч с загребским «Динамо»

«Вест Хэм» назвал стартовый состав на матч первого тура группового турнира Лиги Европы против загребского «Динамо». Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич сыграет с первых минут.

Состав «Вест Хэма»: Фабьяньски, Фредерикс, Диоп, Зума, Крессуэлл, Райс, Соучек, Лансини, Влашич, Форнальс, Антонио.

Матч «Динамо» — «Вест Хэм» начнется в 19.45 по московскому времени.