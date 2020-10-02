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Влашич рад, что ЦСКА сыграет с загребским «Динамо»

15:33
Никола Влашич. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Никола Влашич. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Армейцы встретятся с «Фейеноордом», загребским «Динамо» и «Вольфсбергом».

— В Лиге Европы не бывает легких групп, и у нас она непростая, — цитирует официальный сайт ЦСКА хорвата. — Но мы знаем свои сильные качества, мы можем играть с любым соперником. Я рад, что мы сыграем в Хорватии.

— Матчи против «Динамо» будут особенными?

— Я из Хорватии, сыграю в своей родной стране, так что можно сказать и так. Плюс я играл за «Хайдук», а это самый принципиальный соперник для «Динамо». Это как противостояние ПФК ЦСКА и «Спартака». Поэтому с этой точки зрения игра будет особенной.

— Мы будем нацеливаться на первое место в группе?

— Всегда надо стараться занять первое место, на крайний случай — второе, чтобы выйти из группы и продолжить борьбу весной.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/uel/nikola-vlasic-rad-chto-my-sygraem-v-khorvatii/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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