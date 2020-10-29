Бывший нападающий ЦСКА, тренер сборной Хорватии Ивица Олич в беседе с «СЭ» оценил перспективы полузащитника армейцев Николы Влашича.

— Есть ощущение, что Никола Влашич уже перерос уровень чемпиона России...

— Тоже так думаю, наверное, это его последний сезон в России. После чемпионата Европы он будет готов к переходу на следующий уровень. Сужу не только по ЦСКА, но и по сборной. У нас нет больше таких игрков, как Никола. У него невероятное движение, он играет между линиями, его не назовешь ни нападающим, ни полузащитником. Очень тяжело ему противодействовать. У Влашича есть и правая, и левая нога. Если он бьет с 17-22 метров — это почти всегда гол. Никола постоянно прогрессирует, это лучший футболист не только в ЦСКА, но и во всем чемпионате России, — заявил «СЭ» Олич. (Севастиан Терлецкий)

В нынешнем сезоне РПЛ Влашич провел 10 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.