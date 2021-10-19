«Ничьей буду очень рад». Владимир Пресняков — о матче «Спартак» — «Лестер»
Владимир Пресняков не питает надежд на «Спартак» перед матчем с «Лестером»
12:34
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3 тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против английского «Лестера».
«Надежд особых не питаю. Ничьей буду очень рад. У нас нет Понсе, Промеса, плюс дисквалифицирован Кофрие. Скоро еще и матч в Петербурге. На матче будет греческий судья. Это такой народ, им абсолютно не важно, кто играет, просто исполняют свои обязанности. Если возникнут ошибки, не стоит их списывать на предвзятость», — сказал Пресняков «СЭ».
Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в в 17:30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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