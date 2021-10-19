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«Ничьей буду очень рад». Владимир Пресняков — о матче «Спартак» — «Лестер»

Владимир Пресняков не питает надежд на «Спартак» перед матчем с «Лестером»
12:34
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3 тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против английского «Лестера».

«Надежд особых не питаю. Ничьей буду очень рад. У нас нет Понсе, Промеса, плюс дисквалифицирован Кофрие. Скоро еще и матч в Петербурге. На матче будет греческий судья. Это такой народ, им абсолютно не важно, кто играет, просто исполняют свои обязанности. Если возникнут ошибки, не стоит их списывать на предвзятость», — сказал Пресняков «СЭ».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в в 17:30 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»