Владимир Быстров: "Шансы "Зенита" на победу в Лиге Европы? 50 на 50, так как мы тоже там играем"

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров отметил, что его команде достался сильный противник в 1/16 финала Лиги Европы, где также выступит "Зенит". Краснодарцы встретятся в этом раунде с "Фенербахче".

– Нам достался сильный и серьезный соперник, – цитирует "Спорт уик-энд" Быстрова. – Знаю, что "Фенербахче" возглавляет хорошо знакомый нам Дик Адвокат. Команда уверенно сыграла в своей группе и опередила "Манчестер Юнайтед".

– Какое впечатление производит нынешний "Зенит"?

– Пока он не показывает того, что хотят видеть болельщики. В Краснодаре, например, я ожидал другой игры от своей бывшей команды. Думал, что она будет атаковать, а не играть "вторым номером".

– В чем команда изменилась при Луческу?

– Стиль игры стал немного другим. Появились другие исполнители.

– Какими видите шансы "Зенита" на победу в Лиге Европы?

– Вообще-то мы тоже участвуем в этом турнире. Так что 50 на 50, как говорится. Тем более что "Зенит" уже побеждал в этом турнире с Диком Адвокатом.