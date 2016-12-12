Владимир Быстров: "Хочу, чтобы все наши клубы прошли дальше"

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров оценил итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для "быков". Также хавбек прокомментировал предстоящего соперника своей бывшей команды "Зенита".

– "Краснодару" достался "Фенербахче"? Что ж, хороший соперник. В Лиге чемпионов играл – значит сильный.

– Знаете, что "Фенербахче" Дик Адвокат возглавляет?

– Теперь знаю. Интересно будет встретиться.

– Кого-нибудь из игроков турецкого клуба знаете?

– Когда будем готовиться к ним – узнаем.

– "Зениту", в свою очередь, достался "Андерлехт", причем вы в свое время участвовали в матчах между этими соперниками в составе сине-бело-голубых.

– Думаю, что на этом этапе проходных матчей не будет уже ни у кого. Все будут готовиться к предстоящим играм как к последним. Включая "Андерлехт", в составе которого нет суперзвезд. Это же игры на вылет. В них все решает мастерство и характер. Очень хочу, чтобы все наши клубы прошли в следующую стадию. (Сергей ЦИММЕРМАН)