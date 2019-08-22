Владелец «Лейрии» считает «Брагу» не самым удобным соперником для «Спартака»

Владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков — о перспективах «Спартака» в противостоянии с «Брагой» в четвертом отборочном раунде Лиги Европы.

— «Брага» — очень крепкая футбольная единица, — цитируют Толстикова «Известия». — Она имеет уже достаточно богатый опыт выступлений в еврокубках. А во внутреннем первенстве постоянно дает бой лидерам чемпионата. Думаю, это не самый удобный соперник для «Спартака». Нужно отнестись к этой игре со всей ответственностью. «Брага» живет за счет денег, которые зарабатывает в еврокубках, и продажи футболистов. Поэтому попадание в групповой этап ЛЕ для команды действительно очень важно.

Матч «Брага» — «Спартак» начнется в 21.45 по московскому времени.