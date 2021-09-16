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Владелец «Легии» Миодуски: «Нужен ли «Спартаку» Черчесов? Он хороший тренер»

11:15
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Легии» Дариуш Миодуски прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» (1:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Все прошло хорошо, очень счастлив. Ожидали победу или, может быть, ничью. В итоге нам удалось победить, как и десять лет назад, мы опять забили на последней минуте. Это великолепно!

Наш гол? Мучи — отличный футболист, очень быстрый игрок. Рад, что Кастрати удалось забить.

«Спартак»? У них было много шансов, но не было завершения. Но команда у них хорошая. Нужен ли им Черчесов? (смеется) Неплохо, он хороший тренер", — сказал «СЭ» Миодуски.

Единственный гол в матче «Спартак» — «Легия», который прошел 15 сентября в Москве, забил форвард варшавской команды Лирим Кастрати.

Станислав Черчесов работал в «Легии» с 2015-го по 2016 год.

Спартак — Легия

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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