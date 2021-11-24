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Витория рассказал о травмах Мозеса и Бакаева

21:52
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча Лиги Европы против «Наполи» (2:1) рассказал о травмах Виктора Мозеса и Зелимхана Бакаева.

— Насколько серьезно повреждение Мозеса? Как надолго «Спартак» потерял Бакаева?

— У Виктора небольшое повреждение — надеюсь, ничего серьезного. Пока говорить что-то рано, проведем обследование. У Бакаева на последней тренировке случилась травма. Будем смотреть, как скоро он вернется в строй. Не знаю, смогут ли оба они сыграть в Уфе. Слово врачам.

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.

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Артем Калинин все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»