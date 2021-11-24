Витория рассказал о травмах Мозеса и Бакаева

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча Лиги Европы против «Наполи» (2:1) рассказал о травмах Виктора Мозеса и Зелимхана Бакаева.

— Насколько серьезно повреждение Мозеса? Как надолго «Спартак» потерял Бакаева?

— У Виктора небольшое повреждение — надеюсь, ничего серьезного. Пока говорить что-то рано, проведем обследование. У Бакаева на последней тренировке случилась травма. Будем смотреть, как скоро он вернется в строй. Не знаю, смогут ли оба они сыграть в Уфе. Слово врачам.

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.