Витория рассказал о состоянии Промеса перед матчем с «Лестером»
16:20
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».
«В Лиге Европы играют прекрасные команды, я хотел бы больше игроков в составе, у нас все еще есть травмы. В прошлых матчах мы справлялись, справимся и в этом. Дерби для нас перевернутая страница, сейчас мы полностью настроены на матч с «Лестером».
Состояние Промеса мы посмотрим завтра. Он вносит существенный вклад в игру, но мы будем принимать решение исходя из его состояния», — сказал Витория.
Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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