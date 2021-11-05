Витория остался доволен матчем с «Лестером»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после ничьей с «Лестером» (1:1) в Лиге Европы признался, что ему понравилась игра.
— Вам больше понравились безумные 3:4 в Москве или такие тяжелые 1:1 в Лестере с 25 процентами владения мячом?
— Конечно, понравился больше сегодняшний матч, ведь мы заработали очко. Для нас очень хорошо, что тут мы сыграли вничью, а не пропустили 4 гола. Мы показали свою стратегию, показали хорошую оборону, да и забить смогли. Мне понравился весь этот матч и первый тайм московской игры с Лестером.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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