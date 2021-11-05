Витория остался доволен матчем с «Лестером»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после ничьей с «Лестером» (1:1) в Лиге Европы признался, что ему понравилась игра.

— Вам больше понравились безумные 3:4 в Москве или такие тяжелые 1:1 в Лестере с 25 процентами владения мячом?

— Конечно, понравился больше сегодняшний матч, ведь мы заработали очко. Для нас очень хорошо, что тут мы сыграли вничью, а не пропустили 4 гола. Мы показали свою стратегию, показали хорошую оборону, да и забить смогли. Мне понравился весь этот матч и первый тайм московской игры с Лестером.