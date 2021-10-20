Витория обратился к полузащитнику «Лестера», которого тренировал в Португалии

Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал в Instagram новый пост, посвященный полузащитнику «Лестера» Рикарду.

«Был очень рад встретить Рикарду перед завтрашней игрой в Лиге Европы Когда он был еще очень юн, я говорил со своим помощникам в «Витории Гимарайнш», что нам стоит выпускать его на поле уже сейчас, чтобы в будущем он не чувствовал давления. Затем он обрел крылья и взлетел на вершину европейского футбола.

Я всегда очень рад увидеть своих бывших подопечных. Несмотря на то что мы будем по разные стороны баррикад бороться за три очка, я надеюсь, что ты будешь счастлив и успешен. Ты заслуживаешь этого, Рикарду!» — написал Витория.

Рикарду выступает за «Лестер» с 2018 года. 28-летний португалец выступал за «Виторию» с 2011 по 2013 год, когда команду тренировал Витория.