Витория о восстановлении Хендрикса: «Он уже начал работать на поле»
16:26
Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о физическом состоянии полузащитника команды Йоррита Хендрикса.
— Как проходит восстановление Хендрикса?
— Он уже начал работать на поле. Было бы не очень хорошо, если бы он откатился назад после восстановления. Надеемся, что он вернется в ближайшее время.
24.11.2021 | Спартак — Наполи
26-летний нидерландец восстанавливается после воспаления ахиллова сухожилия.
Завтра, 24 ноября, «Спартак» сыграет с «Наполи» на групповом этапе Лиги Европы. Начало — в 18.30 по московскому времени.
Итальянский клуб занимает первое место в группе C, набрав 7 очков. Красно-белые располагаются на последней строчке, имея на счету 4 очка.
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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