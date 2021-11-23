Витория о восстановлении Хендрикса: «Он уже начал работать на поле»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о физическом состоянии полузащитника команды Йоррита Хендрикса.

— Как проходит восстановление Хендрикса?

— Он уже начал работать на поле. Было бы не очень хорошо, если бы он откатился назад после восстановления. Надеемся, что он вернется в ближайшее время.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

26-летний нидерландец восстанавливается после воспаления ахиллова сухожилия.

Завтра, 24 ноября, «Спартак» сыграет с «Наполи» на групповом этапе Лиги Европы. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Итальянский клуб занимает первое место в группе C, набрав 7 очков. Красно-белые располагаются на последней строчке, имея на счету 4 очка.