Витория назвал Умярова и Литвинова будущим «Спартака» и сборной России

Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил игру полузащитников команды Наиля Умярова и Руслана Литвинова в матче группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (2:1).

— Умяров и Литвинов — это основная пара центральных полузащитников на сегодня?

— Они показывают фантастическую игру. Также и Игнатов, также и вся команда. Это молодые парни, они показывают отличный характер, отличные качества. И, что мне больше всего нравится, к тактическим вопросам они подходят со всей серьезностью. Игнатов делает в атаке именно то, что мы просим его делать. Отдельно отмечу: нет более или менее значительных игроков. Те, о ком вы спросили, — это будущее «Спартака» и сборной России.