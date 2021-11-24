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Витория назвал Умярова и Литвинова будущим «Спартака» и сборной России

21:48
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил игру полузащитников команды Наиля Умярова и Руслана Литвинова в матче группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (2:1).

— Умяров и Литвинов — это основная пара центральных полузащитников на сегодня?

— Они показывают фантастическую игру. Также и Игнатов, также и вся команда. Это молодые парни, они показывают отличный характер, отличные качества. И, что мне больше всего нравится, к тактическим вопросам они подходят со всей серьезностью. Игнатов делает в атаке именно то, что мы просим его делать. Отдельно отмечу: нет более или менее значительных игроков. Те, о ком вы спросили, — это будущее «Спартака» и сборной России.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Артем Калинин все материалы автора

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