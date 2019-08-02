"Витория Гимарайнш" разгромила "Женесс Эш" при судействе Мешкова

"Витория Гимарайнш" одержала разгромную победу над "Женесс Эш" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (4:0). Главным арбитром встречи был россиянин Виталий Мешков.

В первой встрече португальская команда также выиграла, поэтому вышла в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с "Вентспилсом" изи "Гзира Юнайтед".

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Витория Гимарайнш" (Португалия) - "Женесс Эш" (Люксембург) - 4:0 (1:0)

Голы: Тапсоба, 14 (1:0). Алешандре Гедеш, 63 (2:0). Тапсоба, 88 - с пенальти (3:0). Жоау Карлуш, 90+3 (4:0).

Судья: Мешков (Россия).

1 августа. Гимарайнш. Стадион "Афонсу Энрикиш".

Первый матч - 1:0.