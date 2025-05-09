Кафанов — о курьезном голе «Тоттенхэма»: «Нельзя назвать это ошибкой Хайкина»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил игру российского голкипера «Буде-Глимта» Никиты Хайкина в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма» (0:2).

«Никита спасал команду, оставлял ее в игре. Его вины в первом голе нет, мяч был забит с близкого расстояния. Второй гол — из серии невероятных. Чтобы взять такой мяч нужно находиться на дальней штанге. Но это было бы неправильно, ведь может быть удар в ближний угол. Расположение Никиты было верным, но траектория мяча была необычной и сложной для вратаря. Ошибкой это назвать нельзя. Наверное, это не совсем верное сравнение, но и в том и в другом случае мяч летел в ворота по сложной для вратаря траектории, подобный гол забивал Ван Бастен Дасаеву. Эти голы похожи. Никита держал очень высокую планку до конца», — сказал Кафанов «СЭ».

«Тоттенхэм» в финале Лиги Европы сыграет с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сан-Мамес» в среду, 21 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов-2025/26.