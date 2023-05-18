Вирц — об ответной игре с «Ромой»: «Это самый важный матч в сезоне»

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц поделился ожиданиями от ответного матча с «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Это самый важный матч в сезоне. Весь клуб с нетерпением его ждет. У нас выйдут на поле одиннадцать игроков, которые хорошо подготовлены. Наша команда отдаст все силы, чтобы выйти в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Вирца.

В первом матче римская команда одержала победу со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Леверкузене сегодня, 18 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.