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Сегодня, 04:09

Вирц объяснил, почему «Байер» проиграл «Роме» в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Байера» Флориан Вирц прокомментировал поражение от «Ромы» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Рома» очень глубоко оборонялась, но один игрок постоянно высовывался, когда мы играли с мячом. Они не давали нам времени и возможности развернуться. Было трудно найти свободную зону, потому что между их вратарем и защитникам не было пространства. Нам было трудно поддерживать свой темп, потому что они играли очень компактно", — цитирует пресс-служба УЕФА Вирца.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Леверкузене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037794--roma-vs-leverkusen/
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