Ламела о победе над «Ромой»: «Не думал, что выиграю первый трофей в карьере в матче против бывшего клуба»

Вингер «Севильи» Эрик Ламела прокомментировал победу над «Ромой» в финале Лиги Европы (1:1, пен. — 4:1). Аргентинец выступал в составе римлян с 2011 по 2013 год.

«Очень трудный матч против моего бывшего клуба. Я люблю «Рому», но это футбол. Для меня это первый трофей в карьере. Не думал, что это произойдет именно в матче с «Ромой». Сегодня мы провели не лучшую игру, но мы заслужили успех усердной работой, проделанной по ходу сезона», — приводит DAZN слова игрока.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.