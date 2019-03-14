"Вильярреал" – "Зенит": Морено вывел хозяев вперед

Нападающий "Вильярреала" Херард Морено открыл счет на 29-й минуте в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом".

"Вильярреал" отобрал мяч возле своей штрафной. Форвард Карлос Бакка отдал пас на Морено, а нападающий рывками дотащил мяч до штрафной и послал его под перекладину над вышедшим слишком далеко из ворот Андреем Луневым.

Первая встреча между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.

"Вильярреал" – "Зенит": Лига Европы, онлайн-трансляция, 14 марта, начало – в 23.00 (мск).

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