"Вильярреал" – "Зенит": Морено вывел хозяев вперед

Нападающий "Вильярреала" Херард Морено открыл счет на 29-й минуте в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом".
"Вильярреал" отобрал мяч возле своей штрафной. Форвард Карлос Бакка отдал пас на Морено, а нападающий рывками дотащил мяч до штрафной и послал его под перекладину над вышедшим слишком далеко из ворот Андреем Луневым.
Первая встреча между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.
"Вильярреал" – "Зенит": Лига Европы, онлайн-трансляция, 14 марта, начало – в 23.00 (мск).
⚽ Балагеро Морено дальним ударом открывает счёт в игре.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 марта 2019 г.
📺 #ВильярреалЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/apLjrzm2Lm
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