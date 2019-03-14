"Вильярреал" - "Зенит", "Краснодар" - "Валенсия": фрибеты до 3000 рублей от БК «Лига Ставок» новым клиентам

В четверг, 14 марта, российские клубы "Зенит" и "Краснодар" проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Питерцы отправятся в гости к "Вильярреалу", а "быки" на своем поле примут "Валенсию".

Учитывая победу "Вильярреала" в Санкт-Петербурге со счетом 3:1, букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи именно "желтую субмарину". Коэффициент на победу хозяев в БК "Лига Ставок" равен 2,0, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 000 рублей. Для сравнения шансы на успех "Зенита" – 3,75, на ничью, которая не устраивает команду Сергея Семака, – 3,60. Все коэффициенты указаны на исходы в основное время.

Безоговорочным фаворитом двухраундового противостояния также является "Вильярреал". Коэффициент на выход испанской команды в четвертьфинал в основное время составляет 1,02, аналогичный исход для "Зенита"оценивается в 11,75.

В целом на европейской арене испанцы выступают лучше, чем на внутренней. На предыдущей стадии они выбили из борьбы лиссабонский "Спортинг", выиграв сначала в гостях с куда более скромным счетом – 0:1, а затем сыграв дома сыграл вничью (1:1). "Зенит" уверенно лидирует в чемпионате России, опережая идущий вторым "Краснодар" на пять очков. А вот в Лиге Европы им уже приходилось совершать подвиг. В 1/16 финала подопечные Сергея Семака после поражения от "Фенербахче" (0:1) в Турции взяли реванш на своем поле (3:1).

В этот же день, но двумя часами ранее встретятся "Краснодар" и "Валенсия". Учитывая победу команды Дениса Черышева в первом матче со счетом 2:1, шансы на то, что "быки" пройдут в четвертьфинал после 90 минут игрового времени, по мнению БК "Лига Ставок" составляют 3,85. Таким образом со ставки в тысячу рублей можно заработать 3 850 рублей. Итоговый успех "летучих мышей" оцениваются в 1,25. При этом и в отдельно взятом матче, пусть и гостевом, валенсийцы остаются фаворитами. Коэффициент на их победу в основное время – 2,25. Для сравнения на ничейный исход – 3,35, а на победу "Краснодара" – 3,30.

Букмекеры почти не верят в то, что для выявления победителя в этой паре потребуется дополнительное время. Вероятность этого оценивается в 9,50, а в то, что командам хватит 90 минут – 1,05. При этом коэффициенты на успех в серии пенальти сопоставимы – если поставить тысячу рублей на команду Мурада Мусаева, можно выиграть 47 000. Аналогичная ставка на "Валенсию" принесет 44 000. На "тотал" меньше 2,5 голов коэффициент равен 1,85, а на то, что в этой игре будет забито как минимум три мяча – 2,00.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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