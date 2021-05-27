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«Вильярреал» выиграл Лигу Европы без единого поражения

01:41
26 мая. «Вильярреал» выиграл Лигу Европы. Фото Twitter
26 мая. «Вильярреал» выиграл Лигу Европы. Фото Twitter
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«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Победитель определился в серии пенальти.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Вильяреал» стал седьмой командой, выигравшей Кубок УЕФА или Лигу Европы без единого поражения в сезоне.

Ранее это удавалось «Тоттенхэму» (1971/72), менхенгладбахской «Боруссии» (1978/79), «Гетеборгу» (1981/82 и 1986/87), «Аяксу» (1991/92) и «Челси» (2018/19).

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры