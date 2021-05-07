«Вильярреал» впервые вышел в финал еврокубка

Испанский «Вильярреал» впервые в своей истории пробился в финал европейского клубного турнира. Команда сыграет в решающем матче Лиги Европы сезона-2020/21.

В полуфинале команда прошла лондонский «Арсенал» и впервые преодолела эту стадию. Ранее команда доходила до 1/2 финала в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке УЕФА, но выходить в финал им до этого не удавалось.

«Вильярреал» не имеет трофеев в своей истории, за исключением двух побед в Кубке Интертото — летнем турнире, который давал трем победителям путевку в Кубок УЕФА. Самое высокое достижение в чемпионате Испании — второе место в сезоне-2007/08.