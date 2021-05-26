«Вильярреал» ведет 1:0 после первого тайма финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед»
22:48
Завершился первый тайм финального матча Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Игра проходит в Гданьске (Польша).
После первой половины испанский клуб ведет со счетом 1:0. На 29-й минуте отличился Херард Морено.
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Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры
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