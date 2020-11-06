«Вильярреал» разгромил «Маккаби» в Лиге Европы, матч начался позже из-за дождя
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» победил «Маккаби» из Тель-Авива (4:0).
Из-за сильного дождя игра началась более чем с часовым опозданием. Тем не менее, работникам стадиона удалось привести поле в порядок, и матч в итоге не был отменен.
#UEL | VER HASTA EL FINAL ?. pic.twitter.com/FfEXAnbRmB— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 5, 2020
Дубль в составе испанского клуба сделал Карлос Бакка. Также забивали Алекс Баэна и Фер Ниньо. «Вильярреал» набрал девять очков и возглавляет турнирную таблицу группы I. У «Маккаби» шесть очков и вторая позиция. На третьем месте идет «Сивасспор». Замыкает квартет «Карабах», проигравший все три матча.
Лига Европы
Группа I
3-й тур
«Вильярреал» (Испания) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 4:0 (1:0)
Голы: Бакка, 4 (1:0). Бакка, 52 (2:0). Баэна, 71 (3:0). Ниньо, 81 (4:0).
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Хауме Коста (Мойсес Гомес, 65), Пенья, Фунес Мори, Парехо (Эступиньян, 59), Иборра (Тригерос, 60), Баэна (Морено, 74), Бакка (Ниньо, 74), Кубо, Пино.
«Маккаби Тель-Авив»: Д.Перец, Тиби, Саборит, Эрнандес, Биттон, Балтакса, Глазер (Д.Перец, 68), Карзев (Голаса, 61), Блэкмен (Пешич, 51), Бен-Хаим (Битон, 62), Коэн (Шехтер, 68).
Предупреждения: Глазер, 56. Саборит, 59. Фунес Мори, 77.
Судья: Дабанович (Черногория).
6 ноября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».