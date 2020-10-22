«Вильярреал» победил «Сивасспор» в матче с восемью голами

В матче 1-го тура Лиги Европы в группе I «Вильярреал» победил «Сивасспор» (5:3), а «Маккаби» обыграло «Карабах» (1:0).

Испанцы с турками устроили настоящий триллер в дебютном матче нового розыгрыша. Дублем в составе победителей отличился Пако Алькасер, еще по голу в свой актив записали Кубо, Бакка и Фойт. При этом колумбиец еще и не реализовал пенальти. У турков забивали Кайоде, Яттабаре и Градель.

Во втором матче судьбу встречи решил единственный мяч Коэна.

Лига Европы

Группа I

«Вильярреал» (Испания) — «Сивасспор» (Турция) — 5:3 (2:2)

Голы: Кубо, 13 (1:0). Бакка, 20 (2:0). Кайоде, 33 (2:1). Ятабаре, 43 (2:2). Фойт, 57 (3:2). Градель, 64 (3:3). Пако Алькасер, 74 (4:3). Пако Алькасер, 78 (5:3).

Нереализованный пенальти: Бакка, 37 (вратарь)

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Хауме Коста (Педраса, 70), Пенья, Фойт, Коклен (Пино, 79), Тригерос (Мойсес Гомес, 58), Баэна (Иборра, 46), Бакка (Пако Алькасер, 70), Чиквуэзе, Кубо.

«Сивасспор» (Турция): Самасса, Угюр Чифтчи, Ялчын, Камара, Джанер Османпаша, Кофи, Хакан Арслан (Клаудемир, 80), Градель (Ясин Озтекин, 82), Ятабаре, Кайоде (Коне, 82), Фажр.

Предупреждения: Ялчын, 34. Коклен, 61. Фойт, 63. Кофи, 69. Градель, 78. Педраса, 87.

Судья: Рачковски (Польша).

22 октября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:0 (1:0)

Гол: Коэн, 10.

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль): Йеини, Тиби, Саборит (Эрнандес, 84), Давидзада (Биттон, 46), Кандиль, Голаса (Бен-Хаим, 77), Д.Глазер, Перец, Шехтер (Геррреро, 46), Коэн (Рикан, 69).

«Карабах» (Азербайджан): Магомедалиев, Медведев, Геррье, А.Гусейнов, Медина, Озобич (Ибрагимли, 80), Гараев (Джафаргулиев, 80), Матич (Овусу, 60), Зубир (Байрамов, 86), Патрик Андраде, Хайме Ромеро (Гурбанлы, 86).

Предупреждения: Озобич, 27. Саборит, 28. Геррье, 30. Коэн, 45+2. Патрик Андраде, 64. Геррреро, 73. Рикан, 89.

Судья: Битон (Шотландия).

22 октября. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».