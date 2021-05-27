«Вильярреал» по пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

Победителем Лиги Европы сезона-2020/21 стал «Вильярреал». В финале испанская команда в серии пенальти победила «Манчестер Юнайтед». Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. Финальный матч прошел в Гданьске (Польша) на стадионе Energa.

На 29-й минуте «Вильярреал» вывел вперед Херард Морено. Эдинсон Кавани на 55-й минуте сравнял результат. В серии пенальти точнее была «желтая субмарина» — 11:10. Решающий пенальти не забил вратарь «МЮ» Давид Де Хеа.

Лига Европы

Финал

«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 11:10

Голы: Х.Морено, 29 (1:0). Кавани, 55 (1:1).

Серия пенальти: Альбиоль — 1:0. Мата — 1:1. Кавани — 1:2. Парехо — 2:2. Марио Гаспар — 3:2. Коклен — 4:2. Мойсес Гомес — 5:2. Пако Алькасер — 6:2. Шоу — 6:3. А.Морено — 7:3. Алекс Теллес — 7:4. Фред — 7:5. Бруну Фернандеш — 7:6. Рульи — 8:6. Х.Морено — 9:6. Линделеф — 9:7. Туанзебе — 9:8. Рэшфорд — 9:9. Пау Торрес — 10:9. Раба — 11:9. Джеймс — 11:10. де Хеа — 11:10 (вратарь).

«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 88), Пау Торрес, Альбиоль, Педраса (А.Морено, 88), Пино (Пако Алькасер, 77), Парехо, Капуэ (Раба, 120+3), Тригерос (Мойсес Гомес, 77), Х.Морено, Бакка (Коклен, 60).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака (Мата, 120+3), Линделеф, Байи (Туанзебе, 115), Шоу, Рэшфорд, Погба (Джеймс, 115), Мактоминэй (Алекс Теллес, 120+3), Бруну Фернандеш, Гринвуд (Фред, 100), Кавани.

Предупреждения: Капуэ, 53. Байи, 82. Фойт, 84. Кавани, 113.

Судья: Тюрпен.

26 мая. Гданьск. Стадион «Энерга».