«Вильярреал» не будет проводить предматчевую тренировку в Киеве перед встречей с «Динамо»

Соперник киевского «Динамо» по 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» прибудет в Киев вечером 10 марта. Испанский клуб отказался от проведения предматчевой тренировки в Киеве, сообщает сайт «Динамо».

Пресс-конференция главного тренера Унаи Эмери и одного из футболистов состоится в онлайн-режиме из отеля, где остановиться команда.

«Вильярреал» сразу после матча отправится в аэропорт Борисполь.

Встреча «Динамо» — «Вильярреал» состоится 11 марта на НСК «Олимпийский».