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«Вильярреал» не будет проводить предматчевую тренировку в Киеве перед встречей с «Динамо»

18:01
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Соперник киевского «Динамо» по 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» прибудет в Киев вечером 10 марта. Испанский клуб отказался от проведения предматчевой тренировки в Киеве, сообщает сайт «Динамо».

Пресс-конференция главного тренера Унаи Эмери и одного из футболистов состоится в онлайн-режиме из отеля, где остановиться команда.

«Вильярреал» сразу после матча отправится в аэропорт Борисполь.

Встреча «Динамо» — «Вильярреал» состоится 11 марта на НСК «Олимпийский».

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/programa_perebuvannya_vilyarreala_v_kievi/

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