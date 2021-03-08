«Вильярреал» не будет проводить предматчевую тренировку в Киеве перед встречей с «Динамо»
18:01
Соперник киевского «Динамо» по 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» прибудет в Киев вечером 10 марта. Испанский клуб отказался от проведения предматчевой тренировки в Киеве, сообщает сайт «Динамо».
Пресс-конференция главного тренера Унаи Эмери и одного из футболистов состоится в онлайн-режиме из отеля, где остановиться команда.
«Вильярреал» сразу после матча отправится в аэропорт Борисполь.
Встреча «Динамо» — «Вильярреал» состоится 11 марта на НСК «Олимпийский».
Дополнительная информация:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/programa_perebuvannya_vilyarreala_v_kievi/
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