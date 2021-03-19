«Вильярреал» победил киевское «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы

«Вильярреал» обыграл киевское «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Дубль сделал Херард Морено. В первой игре испанский клуб победил с аналогичным счетом и вышел в 1/4 финала.

Жеребьевка 1/4 финала состоится 19 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

«Вильярреал» (Испания) — «Динамо» Киев (Украина) — 2:0 (2:0)

Голы: Х.Морено, 13 (1:0). Х.Морено, 36 (2:0).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Фунес Мори, Педраса, Фойт (Марио Гаспар, 63), Парехо, Капуэ, Тригерос (Хауме Коста, 79), Бакка (Пино, 63), Х.Морено (Раба, 79), Чиквуэзе (Баэна, 71).

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Миколенко (Сидклей, 83), Сирота (Попов, 83), Забарный, Сидорчук, Буяльский, Андриевский (Шепелев, 65), де Пена, Цыганков (Супряга, 46), Родригеш (Леднев, 65).

Предупреждения: Тригерос, 17. Парехо, 43.

Судья: Экберг (Швеция).

18 марта. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

Первый матч — 2:0