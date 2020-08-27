«Жальгирис» из Вильнюса вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, победив «Пайде» из Эстонии (2:0). Каунасские одноклубники же разгромно уступили «Буде-Глимту» — 1:6.

Также во второй раунд пробился азербайджанский «Нефтчи»

Лига Европы

1-й отборочный раунд

«Линколн» (Гибралтар) — «Петанж» (Люксембург) — 2:0 (1:0)

Голы: Кашаро, 36 (1:0). Яхая, 90+5 (2:0).

Нереализованный пенальти: Эрнандес (Линколн), 58 (вратарь)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Жальгирис» К (Литва) — 6:1 (2:0)

Голы: Цинкернагель, 27 (1:0). Цинкернагель, 36 (2:0). Хауге, 52 (3:0). Хауге, 59 — с пенальти (4:0). Отеле, 78 (4:1). Бонифейс, 79 (5:1). Тунекти, 81 (6:1).

«Аполлон» (Кипр) — «Сабуртало» (Грузия) — 5:1 (2:0)

Голы: Дабо, 4 (1:0). Дабо, 32 (2:0). Дигюни, 59 (3:0). Гулиашвили, 69 (3:1). Дабо, 76 (4:1). Янниотас, 86 (5:1).

Удаление: Чичинадзе (С), 81.

«Алашкерт» (Армения) — «Ренова» (Македония) — 0:1 (0:0)

Гол: Мишковски, 58.

«Нефтчи» (Азербайджан) — «Шкупи» (Македония) — 2:1 (0:0)

Голы: Бугрин, 66 (1:0). Кривоцюк, 88 (2:0). Дарбо, 90+3 (2:1).

Удаление: Гудиаби (Ш), 70.

«Сумгаит» (Азербайджан) — «Шкендия» (Македония) — 0:2 (0:0)

Голы: Ибраими, 56 — с пенальти (0:1). Дориев, 89 — с пенальти (0:2).

Удаление: Муталлимов (С), 89.

«Жальгирис» В (Литва) — «Пайде» (Эстония) — 2:0 (2:0)

Голы: Калуджерович, 9 (1:0). Антал, 32 (2:0).

«Мальме» (Швеция) — «Краковия» (Польша) — 2:0 (2:0)

Голы: Бергет, 1 (1:0). Рикс, 44 (2:0).

«Орхус» (Дания) — «Хонка» (Финляндия) — 5:2 (3:1)

Голы: Тингагер, 21 (1:0). Мортенсен, 29 (2:0). Мартин, 35 (2:1). Мортенсен, 45+2 — с пенальти (3:1). Кауфманн, 64 (3:2). Ольсен, 90+1 (4:2). Тенгстедт, 90+2 (5:2).

«Хаммарбю» (Швеция) — «Пушкаш Академия» (Венгрия) — 3:0 (2:0)

Голы: Халили, 14 (1:0). Боянич, 32 (2:0). Паулинью, 85 (3:0).

«Локомотив» (Грузия) — «Университатя» (Румыния) — 2:1 (0:0)

Голы: Сихарулидзе, 57 (1:0). Улад Омар, 61 (2:0). Баярам, 90+4 (2:1).

«Русенборг» (Норвегия) — «Брейдаблик» (Исландия) — 4:2 (4:0)

Голы: Бервен, 4 (1:0). Региниуссен, 17 (2:0). Ховланд, 24 (3:0). Бервен, 29 (4:0). Эйнарссон, 61 (4:1). Миккельсен, 90+1 — с пенальти (4:2).

«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Хибернианс» (Мальта) — 0:2 (0:1)

Голы: Дегабриэле, 34 (0:1). Дегабриэле, 56 (0:2).

Удаление: Кристенсен (Х), 64.

«Олимпия» (Словения) — «Викингур» (Исландия) — 2:1 д.в. (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Карлссон, 27 (0:1). Финк, 88 (1:1). Босич, 106 (2:1).

Удаление: Оттесен (В), 6.