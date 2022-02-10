Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 13:30

«Зимний перерыв — проблема». Виллаш-Боаш оценил шансы «Зенита» с «Бетисом»

Виллаш-Боаш оценил шансы «Зенита» в матче с «Бетисом»
Гоша Чернов
Корреспондент
Андре Виллаш-Боаш.
Фото Global Look Press

Экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, с какими трудностями столкнется команда перед матчами 1/16 финала с «Бетисом».

— Как «Зениту» обыграть «Бетис» в Лиге Европы?

— Будет сложно. Помню, мы всегда страдали после зимнего перерыва. Это проблема. Российские команды всегда возвращаются после паузы не на необходимом уровне. Я об этой проблеме даже говорил с УЕФА. Уровень физической подготовки не тот, что у других команд. Это первая проблема «Зенита», а вторая — уровень «Бетиса», который в этом сезоне очень хорош и сейчас находится в прекрасной форме. Для «Зенита» это сложный тест.

Матч «Зенита» с «Бетисом» состоится 17 февраля.

Андре Виллаш-Боаш
Футбол
ФК Бетис
ФК Зенит
1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фантастическое невезение лыжницы Непряевой: до бронзы Олимпиады не хватило 0,1 секунды
Страшный день Камилы Валиевой: все, что известно о допинговом скандале с лучшей фигуристкой России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шансы с «Бетисом» — 50 на 50». Радимов — о сопернике «Зенита» в Лиге Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости