Экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, с какими трудностями столкнется команда перед матчами 1/16 финала с «Бетисом».

— Как «Зениту» обыграть «Бетис» в Лиге Европы?

— Будет сложно. Помню, мы всегда страдали после зимнего перерыва. Это проблема. Российские команды всегда возвращаются после паузы не на необходимом уровне. Я об этой проблеме даже говорил с УЕФА. Уровень физической подготовки не тот, что у других команд. Это первая проблема «Зенита», а вторая — уровень «Бетиса», который в этом сезоне очень хорош и сейчас находится в прекрасной форме. Для «Зенита» это сложный тест.

Матч «Зенита» с «Бетисом» состоится 17 февраля.