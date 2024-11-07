«Виктория» Пльзень сыграет с «Реал Сосьедадом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 7 ноября. Игра состоится на стадионе «Дусан Арена» в Пльзене (Чехия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Виктория» Пльзень — «Реал Сосьедад» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko.

В 3-м туре общего этапа Лиги Европы «Виктория» сыграла вничью с ПАОК — 2:2, «Реал Сосьедад» обыграл «Маккаби» Тель-Авив со счетом 2:1.

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