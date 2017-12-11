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11 декабря 2017, 16:52

Виктор Васин: "Сербы обыграли "Краснодар". Одно это уже говорит о многом"

Андрей МИХАЙЛОВ
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виктор Васин сказал, что в противостоянии с сербской "Црвеной Звездой" в 1/16 финала Лиги Европы? армейцы ставят задачу по выходу в следующий раунд турнира. Игрок обороны российской команды отметил, что на этой стадии еврокубков не бывает слабых соперников.

– "Црвена Звезда" – хорошая, добротная команда, – цитирует официальный сайт ЦСКА Васина. – Сербы обыграли "Краснодар" в квалификации Лиги Европы, и одно это уже говорит о многом. Возможно, были и более именитые потенциальные соперники, но на этой стадии слабых команд не бывает. Мы подойдем к матчам со всей ответственностью и, естественно, ставим перед собой задачу пройти дальше.

Напомним, первый матч между ЦСКА и "Црвеной Звездой" состоится 15 февраля в Белграде, ответная встреча пройдет 22 февраля в Москве.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/viktor-vasin-serby-obygrali-krasnodar-eto-govorit-o-mnogom/
Виктор Васин
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